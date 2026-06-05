Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник офиса Зеленского Подоляк пригрозил нанести удары по Белоруссии

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в четверг, 4 июня, сделал заявления в адрес Белоруссии, утверждая, что Киев располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам в республике.

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в четверг, 4 июня, сделал заявления в адрес Белоруссии, утверждая, что Киев располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам в республике.

— Понимая расстояния внутри Белоруссии, поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты, — цитирует его «РБК-Украина».

Также он обратился с предупреждением к белорусскому президенту Александру Лукашенко, предупредив, что при принятии решений следует учитывать возможные последствия, в том числе персонального характера, передает Lenta.ru.

Кроме того, Михаил Подоляк призвал Александра Лукашенко воздержаться от публичных высказываний, если тот хочет «дожить до пенсии». По его словам, у Белоруссии и РФ сейчас нет возможности для открытия второго фронта.

Сам Александр Лукашенко 21 мая заявил о готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в любой точке на территории Белоруссии или Украины, если тот выразит желание о чем-либо поговорить.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше