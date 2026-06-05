Советник офиса Зеленского Подоляк пригрозил нанести удары по Белоруссии

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в четверг, 4 июня, сделал заявления в адрес Белоруссии, утверждая, что Киев располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам в республике.
— Понимая расстояния внутри Белоруссии, поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты, — цитирует его «РБК-Украина».
Также он обратился с предупреждением к белорусскому президенту Александру Лукашенко, предупредив, что при принятии решений следует учитывать возможные последствия, в том числе персонального характера, передает Lenta.ru.
Кроме того, Михаил Подоляк призвал Александра Лукашенко воздержаться от публичных высказываний, если тот хочет «дожить до пенсии». По его словам, у Белоруссии и РФ сейчас нет возможности для открытия второго фронта.
Сам Александр Лукашенко 21 мая заявил о готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в любой точке на территории Белоруссии или Украины, если тот выразит желание о чем-либо поговорить.