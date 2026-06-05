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Четырех участников удалили с ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области

Один из участников принес с собой книгу-пособие.

Источник: Время

13 038 участников в 90 пунктах приема экзамена сдавали ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области 4 июня. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем канале МАКС.

По его мнению, всё прошло спокойно. Однако одному из пунктов пришлось переходить на электропитание от резервных генераторов, потому что до начала экзамена школа осталась без электричества.

И опять были удаления. Не завершили экзамен 4 человека: у одного нашли телефон, у троих -шпаргалки. Причём у одного удалённого небольшие шпаргалки были склеены в ленту, а в придачу имелась книга-пособие.

«Провёл совещание в формате ВКС с начальниками управлений образования муниципалитетов, где обсудили экзамен», — добавил Пучков.

Ранее несколько участников также удалили с экзамена за телефон и шпаргалки.