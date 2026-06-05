Россиянам рассказали, когда появится отечественная вакцина от аллергии на пыльцу берёзы

В России собираются зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. Это может произойти уже в сентябре 2026 года, информировала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Это будет первая отечественная вакцина такого типа, уточнила она.
«Это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина», — сказала Скворцова РИА Новости на полях ПМЭФ.
Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических исследований. Предварительно, она безопасна и хорошо переносится пациентами. Предполагается, что вакцину нужно будет вводить пятикратно перед началом сезона пыления, объяснила она.
Также в ФМБА сообщили об эффективности российской вакцины от колоректального рака.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о российских наработках по созданию вакцины против смертельного вируса Эбола.