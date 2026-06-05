Россиянам рассказали, когда появится отечественная вакцина от аллергии на пыльцу берёзы

В России собираются зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. Это может произойти уже в сентябре 2026 года, информировала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Это будет первая отечественная вакцина такого типа, уточнила она.