Почему казахстанцы не стали богаче, хотя зарплаты выросли, объяснил эксперт

Средняя номинальная заработная плата в Казахстане по итогам 1 квартала 2026 года составила 461 486 тенге — плюс 9,1% за год. А ранее, по итогам 4 квартала 2025 года, она достигала рекордных 473 158 тенге. Однако казахстанцы часто отмечают, что даже при росте дохода они не ощущают его реального воздействия на уровень жизни. Как сообщает портал EconomyKZ.org, это могут быть не просто субъективные ощущения, а реальность, подкрепленная данными статистики.
Причины сложившейся ситуации объяснил Тоқтасын Бақберген, эксперт Национального бюро экономических исследований. Он отметил, что в экономике важно смотреть не только на номинальную зарплату, а на реальную покупательную способность, которая отражает, насколько много товаров и услуг может приобрести гражданин. Если рост зарплаты не успевает за ценами, человек фактически не становится богаче.
Инфляция, по словам эксперта, — это не просто показатель в статистике, а постепенное сжатие пространства выбора. Люди начинают реже ходить в кафе, откладывают покупку техники, переносят отпуск, экономят на здоровье, образовании или спорте. Когда дорожают продукты, аренда, коммунальные услуги, кредиты, лекарства и услуги, человек теряет не только деньги, но и часть своих планов.
Для обычного человека инфляция — не статистическое значение в 8%, 10% или 12%, а ощущение, что работы и доходов стало больше, но жизнь не стала легче. Инфляция «забирает» у граждан не только деньги, но и их планы: откладывается ипотека, автокредиты, путешествия и даже рождение детей.
Общий уровень инфляции в Казахстане постепенно снижается: в мае она составила 10,4%, в апреле — 10,6%, а в марте — 11,4%. Этот тренд продолжается с сентября 2025 года. Однако казахстанцы могли не ощутить изменений, так как показатель отражает не только цены на продукты питания, но и изменение стоимости непродовольственных товаров и платных услуг.
Продукты питания наиболее ощутимо бьют по карманам казахстанцев, поскольку являются основным расходом населения. Данные за май указывают, что услуги растут в цене на 1,1% за месяц, непродовольственные товары — на 0,6%, а продукты питания — на 0,4%. В годовом выражении ситуация иная: непродовольственные товары подорожали на 11,7%, продукты питания — на 10,7%, платные услуги — на 8,7%.
Фактор высокой инфляции приводит к тому, что казахстанцы не становятся богаче, несмотря на рост доходов. Темпы роста цен постепенно снижаются, что может быть благоприятным фактором при продолжении тренда.