Почему казахстанцы не стали богаче, хотя зарплаты выросли, объяснил эксперт

Средняя номинальная заработная плата в Казахстане по итогам 1 квартала 2026 года составила 461 486 тенге — плюс 9,1% за год. А ранее, по итогам 4 квартала 2025 года, она достигала рекордных 473 158 тенге. Однако казахстанцы часто отмечают, что даже при росте дохода они не ощущают его реального воздействия на уровень жизни. Как сообщает портал EconomyKZ.org, это могут быть не просто субъективные ощущения, а реальность, подкрепленная данными статистики.