В Башкирии изменится график работы почтовых отделений

Ранее «Башинформ» писал о том, что из-за праздника пенсии также перечислят досрочно. Выплаты, которые обычно поступают с 12 по 14 июня через банк, будут перечислены на банковские счета не позднее 11 июня включительно. Через почтовые отделения график также скорректирован: выплаты за 12 июня доставят досрочно. За 13 и 14 июня пенсии будут разноситься по обычному графику работы конкретного отделения почты.