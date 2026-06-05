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Омск уступил Минску право проведения Матча звезд КХЛ в 2027 году

Столица Беларуси примет хоккейный праздник на «Минск-Арене» спустя 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

Матч звезд в сезоне 2026/27 доверено провести Минску. Омская «G-Drive Арена» входила в число претендентов на проведение главного хоккейного события сезона.

Спортивное шоу сильнейших хоккеистов пройдет на льду «Минск-Арены» 6 и 7 февраля 2027 года. Столица Беларуси уже во второй раз в истории отечественного хоккея удостоена права принять турнир. Предыдущий раз звездные игроки и главные тренеры лиги собирались в этой же локации в 2010 году.

Президент лиги Алексей Морозов отметил, что масштабное событие возвращается в город спустя 17 лет. Руководитель ведомства подчеркнул, что в последние годы Беларусь переживает настоящий хоккейный бум, а преданные местные болельщики своей яркой поддержкой заслужили право принять у себя праздник.

«Спустя 17 лет Матч звезд КХЛ возвращается в Минск — в последние годы город и вся страна влюбились в хоккей, и сейчас Беларусь переживает настоящий хоккейный бум. Белорусские болельщики своим интересом к хоккею и яркой поддержкой команды заслужили такой большой праздник, как Матч звезд КХЛ», — передает слова главы лиги РИА Новости.

Алексей Морозов также выразил отдельную благодарность высшему руководству Беларуси и представителям минского «Динамо» за максимальную заинтересованность в организации масштабного мероприятия на высоком международном уровне.

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