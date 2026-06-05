Омск уступил Минску право проведения Матча звезд КХЛ в 2027 году

Спортивное шоу сильнейших хоккеистов пройдет на льду «Минск-Арены» 6 и 7 февраля 2027 года. Столица Беларуси уже во второй раз в истории отечественного хоккея удостоена права принять турнир. Предыдущий раз звездные игроки и главные тренеры лиги собирались в этой же локации в 2010 году.