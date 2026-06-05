Центральный аппарат СК РФ получит доклад о смерти жителя Ростовской области

В эфире федерального телеканала были озвучены обстоятельства смерти жителя Ростовской области, за которым ухаживала сиделка. По завещанию мужчина оставил ей дачный дом.
По официальной информации, смерть наступила по естественным причинам. Однако родственники умершего не согласны с этой версией и считают, что в деле могут быть признаки криминала.
Следственные органы СК России по Ростовской области провели процессуальную проверку по данному факту. Глава ведомства поручил руководителю СК по региону Хуаде А. Г. представить доклад о её результатах, а также дать оценку доводам, прозвучавшим в телеэфире.