В Казахстане проверят качество цемента для строительства дорог

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Специалисты АО «КаздорНИИ» начали масштабное исследование цементов казахстанского производства, которые применяются при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог страны, сообщили в министерстве транспорта.
«В дорожном строительстве цемент является одним из ключевых материалов, от которого напрямую зависят устойчивость покрытия к температурным перепадам и общий срок службы автомобильной дороги. Поэтому изучение его характеристик имеет стратегическое значение для повышения надежности транспортной инфраструктуры страны», — отметили в «КаздорНИИ».
Представители института проводят совместный отбор образцов цемента вместе с АО «НК “КазАвтоЖол”», Национальным центром качества дорожных активов и заводов-изготовителей.
Всего в Казахстане действуют 11 цементных заводов.
Специалисты провели отбор проб на предприятиях Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также города Шымкент.
«Пробы отбираются на производственных площадках предприятий, что позволяет получить максимально объективные данные о качестве выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.
Ученые проведут комплексный анализ физико-механических свойств и химического состава цементов, оценят влияние минеральных и химических добавок, а также соберут данные о номенклатуре и объемах производства.
Одним из ключевых результатов научной работы станет разработка проекта нового нормативно-технического документа «Цемент дорожный», подчеркнули в институте.
«Документ позволит установить единые требования к цементам, применяемым при строительстве цементобетонных дорог, и станет важным шагом в совершенствовании нормативной базы отрасли», — подчеркивается в сообщении.
Результаты исследования помогут повысить качество дорожно-строительных материалов, обеспечить долговечность цементобетонных покрытий и создать основу для более широкого применения современных технологий дорожного строительства в Казахстане.