В Казахстане проверят качество цемента для строительства дорог

«В дорожном строительстве цемент является одним из ключевых материалов, от которого напрямую зависят устойчивость покрытия к температурным перепадам и общий срок службы автомобильной дороги. Поэтому изучение его характеристик имеет стратегическое значение для повышения надежности транспортной инфраструктуры страны», — отметили в «КаздорНИИ».