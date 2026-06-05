Производитель Лабубу хочет зарегистрировать в России новый бренд Kubo

По словам психолога Алены Ивановой, самыми важными игрушками для развития у детей традиционных ценностей остаются обычные куклы и пупсы с реалистичными человеческими пропорциями. По ее словам, играя с ними, ребенок учится эмпатии, осваивает роли матери и отца, а также «проживает» модель крепкой семьи.