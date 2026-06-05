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Ростовские парки приглашают прокатиться на аттракционах

Летом любимыми местами посещения у ростовчан и гостей донской столицы остаются городские парки и зоопарк.

Источник: НИА Ростов

Летом любимыми местами посещения у ростовчан и гостей донской столицы остаются городские парки и зоопарк.

Так, в парках им. М. Горького, им. Н. Островского, «Осенний», им. Собино, Вересаево, им. Октября, «Левобережный» карусели есть на любой «вкус» и возраст. Отдых в ростовских парках будет не только весёлым, но и безопасным. Все комплексы прошли обязательное техническое освидетельствование и получили допуск к эксплуатации. Процесс обслуживания — многоэтапная система контроля, которая гарантирует ежедневный осмотр, надежность и исправную работу оборудования, своевременный ремонт и окраску.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.