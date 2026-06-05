В России предложили создать концепцию национального питания.

Глава Минздрава назвал три барьера для здорового питания, которые необходимо учитывать. Первый — экономический. Компании часто используют сахар не только для улучшения вкуса, но и для увеличения срока годности продукции. Задача регуляторов — относиться к этому внимательнее, считает министр. Еще один барьер — культурно-традиционный. В сознании россиян укоренился стереотип, что хорошая жизнь — это сытая жизнь. Здесь необходимо больше внимания уделять традициям семьи, потому что родители — главные трансляторы базовых привычек. Ну и, наконец, третий барьер — агрессивный маркетинг не очень полезной еды.