В России предложили создать концепцию национального питания.
Соотечественники стали есть больше овощей, но по-прежнему любят колбасу и конфеты.
Только 17 процентов россиян придерживаются здорового питания. Остальные, может быть, и хотели бы последовать их примеру, но тонут в потоке информации и не знают, какой рацион выбрать. Исправить положение может концепция национального питания — единый свод рекомендаций, разработанный специалистами. Об этом шла речь 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме на сессии «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета», сообщает «Парламентская газета» (18+).
Преодолеть три барьера.
Суждение о том, что правильное питание дорого и недоступно — всего лишь миф, сказала на сессии глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы пытаемся показать людям, что это не так. Здоровое и качественное питание не является дорогим. Дорого, кстати, питание в основном нездоровое, после которого потом приходится обращаться к врачу, если им злоупотреблять», — подчеркнула она.
Одна из главных задач — донести информацию о правильном рационе до россиян, отметила Анна Попова. Например, нужные факты о продуктах можно узнать на портале «Здоровое питание». Важны и надзорные, нормативные функции в этой сфере. «В России сейчас самые жесткие нормативы в мире по содержанию вредных веществ, гормонов, химических веществ, антибиотиков и микроорганизмов», — отметила глава ведомства.
Результаты всей этой работы уже есть. Так, на вопросы ежегодного диктанта здорового питания, который проводит Роспотребнадзор, правильно отвечают 76,5 процента участников. Выборка составляет 1,1 миллиона человек. А по данным одной из розничных сетей по торговле продуктами, за последние четыре года доля овощей в чеке россиян выросла на 30 процентов, отметила Попова.
Главное, чтобы все рекомендации по здоровому питанию давали квалифицированные специалисты, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в обществе есть большой запрос на специалистов в области нутрициологии. 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ ведомства, который вводит должность «нутрициолог» в номенклатуру должностей медицинских работников. Еще один приказ устанавливает квалификационные требования к таким специалистам.
По словам Мурашко, сейчас 50 процентов россиян ежедневно едят кондитерские изделия, еще 23 процента — колбасу.
«Избыток соли, избыток сахара закрепился в объемах потребления», — констатировал министр. Количество взрослых пациентов с ожирением растет. Правда, уже появились способы управления заболеванием как медикаментозные, так и хирургические и часть из них погружена в программу государственных гарантий. «Когда мы говорим об ожирении, нужно понимать, что это и нагрузка на сердечно-сосудистую систему», — подчеркнул он. Растет нагрузка и на желудочно-кишечный тракт, нервную систему, двигательный аппарат.
Глава Минздрава назвал три барьера для здорового питания, которые необходимо учитывать. Первый — экономический. Компании часто используют сахар не только для улучшения вкуса, но и для увеличения срока годности продукции. Задача регуляторов — относиться к этому внимательнее, считает министр. Еще один барьер — культурно-традиционный. В сознании россиян укоренился стереотип, что хорошая жизнь — это сытая жизнь. Здесь необходимо больше внимания уделять традициям семьи, потому что родители — главные трансляторы базовых привычек. Ну и, наконец, третий барьер — агрессивный маркетинг не очень полезной еды.
Отказаться от газировки и фастфуда.
В России живет более трех миллионов человек с ожирением, рассказал гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом информационное поле, связанное со здоровым питанием, перенасыщено. Напоминает оно рыночную площадь, где каждый выкрикивает свое, и что в итоге остается в головах у людей — неизвестно, заключил эксперт. «Возможно, пришло время разработать национальную концепцию питания и рекомендации», — предложил Федоров.
Сейчас, по данным исследования ВЦИОМ, только 17 процентов россиян придерживаются здорового питания. В группе людей с хорошим материальным положением эта доля вдвое больше — почти 31 процент. Большинство наших соотечественников стараются есть полезную еду, но получается это не всегда — так ответили 58 процентов респондентов, а 24 процента и стараться не хотят.
Среди причин, мешающих следовать ЗОЖ, люди называют высокую стоимость продуктов, необходимых для правильного питания, и свои вкусовые привычки. Сетуют на сложности с соблюдением здорового питания вне дома, а также на стресс, усталость и нехватку сил.
Только 40 процентов опрошенных сообщили, что в их рационе правильное соотношение белков, жиров и углеводов. А 39 процентов уверены, что в их меню достаточно овощей и фруктов, то есть примерно 300—400 граммов в день.
Многие продукты россияне хотели бы в идеале исключить из своего меню. 63 процента опрошенных мечтают отказаться от сладких газированных напитков, 60 — от чипсов и сухариков, 58 — считают вредным фастфуд, 52 — алкогольные напитки, а 48 процентов — кондитерские изделия.
И хотя информации о правильном питании много, россияне не всегда ей довольны. Так, один и тот же продукт в разных источниках называют то крайне полезным, то очень вредным — 80 процентов респондентов встречались с такой ситуацией. А 72 процента признались, что рекомендации по питанию, которые им встречались, кажутся слишком сложными.
Две трети опрошенных, 67 процентов, считают, что официальный документ с рекомендациями по здоровому питанию нужен. Только четверть полагает, что без них можно и обойтись. «Но если такие рекомендации делать, надо не забывать, что сами по себе они жир не сжигают, к сожалению, — заключил Алексей Федоров. — Эти рекомендации людей не лечат. Кроме концепции, самого документа, конечно, нужна эффективная система информирования людей и вовлечения их в правильное питание».