В Комсомольске-на-Амуре мужчина разгромил и ограбил два магазина

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в серии ночных краж из торговых точек, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным правоохранителей, мужчина, не имея денег, решил добыть алкоголь и сигареты, разбив стеклянные двери двух соседних магазинов. Из одного он похитил табачные изделия на сумму около 50 тысяч рублей и забрал мобильный телефон, из второго — алкоголь.
После совершённого он вернулся к знакомым, где и был вскоре задержан сотрудниками полиции. Похищенное имущество частично изъято, ущерб торговым точкам уточняется.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.