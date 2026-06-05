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В Комсомольске-на-Амуре мужчина разгромил и ограбил два магазина

Его задержали после возвращения к знакомым.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в серии ночных краж из торговых точек, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным правоохранителей, мужчина, не имея денег, решил добыть алкоголь и сигареты, разбив стеклянные двери двух соседних магазинов. Из одного он похитил табачные изделия на сумму около 50 тысяч рублей и забрал мобильный телефон, из второго — алкоголь.

После совершённого он вернулся к знакомым, где и был вскоре задержан сотрудниками полиции. Похищенное имущество частично изъято, ущерб торговым точкам уточняется.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.