В Комсомольске-на-Амуре мужчина разгромил и ограбил два магазина

По данным правоохранителей, мужчина, не имея денег, решил добыть алкоголь и сигареты, разбив стеклянные двери двух соседних магазинов. Из одного он похитил табачные изделия на сумму около 50 тысяч рублей и забрал мобильный телефон, из второго — алкоголь.