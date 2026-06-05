В Советско-Гаванском районе ранее судимый за разбой мужчина избил собутыльника

В дежурную часть ОМВД России по Советско-Гаванскому району поступил сигнал из медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним обратился мужчина с телесными повреждениями. Оперативники незамедлительно начали проверку и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой с применением физической силы. На момент совершения нового преступления его судимость оставалась непогашенной.