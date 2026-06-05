В Советско-Гаванском районе ранее судимый за разбой мужчина избил собутыльника

В дежурную часть ОМВД России по Советско-Гаванскому району поступил сигнал из медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним обратился мужчина с телесными повреждениями. Оперативники незамедлительно начали проверку и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой с применением физической силы. На момент совершения нового преступления его судимость оставалась непогашенной.
По словам задержанного, конфликт разгорелся в квартире общей знакомой, где оба мужчины употребляли алкоголь. Словесная перепалка быстро переросла в драку — фигурант нанёс оппоненту несколько ударов кулаком в область лица, причинив травмы.
Отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Полиция напоминает, что за повторное применение физической силы при наличии неснятой судимости за насильственные преступления грозит уже не административная, а уголовная ответственность.
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