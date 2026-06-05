В Водниках Красноярска изменили схему движения автобусов

С сегодняшнего дня в посёлке Водники изменена схема движения общественного транспорта, сообщили в администрации города. Это связано с ремонтом теплосети на ул. Затонская. Завершить работы подрядчик планирует вечером 15 июля.
Изменения коснутся автобусов № 6, 8, 10 и 55. Общественный транспорт пока не заезжает на участок ул. Затонская (от ул. Грунтовая и части ул. Алёши Тимошенкова).
Из маршрута исключаются остановки «Аптека», «Водокачка», «Посёлок Водников» и «Столовая».
Вместо них появятся новые: «Детская поликлиника», «Посёлок Монтажников» и «Вариант 999». Также будет оборудована временная остановка в районе ул. Алёши Тимошенкова, 131 г.
Известно, что автобусы № 6 и № 55 будут объезжать ремонтируемый участок через ул. Кутузова, а № 10 — через ул. Грунтовую.
Далее маршрутки будут следовать по ул. Монтажников, а затем — по своим привычным схемам.
Конечным пунктом маршрута № 8 на время ремонта станет остановка «ДК Кировский».