Приглашаем ростовчан на утреннюю зарядку

В Ростове-на-Дону реализуется проект «Энергия спорта». Летом в парках, скверах города, а также на спортивных площадках под руководством инструкторов проводятся регулярные занятия спортом с зарядкой и разминкой. Участие в проекте может принять любой желающий бесплатно. Приглашаем ростовчан каждый будний день с 8:00 до 9:00.