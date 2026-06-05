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Приглашаем ростовчан на утреннюю зарядку

В Ростове-на-Дону реализуется проект «Энергия спорта». Летом в парках, скверах города, а также на спортивных площадках под руководством инструкторов проводятся регулярные занятия спортом с зарядкой и разминкой. Участие в проекте может принять любой желающий бесплатно. Приглашаем ростовчан каждый будний день с 8:00 до 9:00.

Источник: НИА Ростов

В Ростове-на-Дону реализуется проект «Энергия спорта». Летом в парках, скверах города, а также на спортивных площадках под руководством инструкторов проводятся регулярные занятия спортом с зарядкой и разминкой. Участие в проекте может принять любой желающий бесплатно. Приглашаем ростовчан каждый будний день с 8:00 до 9:00.

Места проведения зарядки:

1. Спортивно-парковый комплекс «ЧАДР».

2. Парк культуры и отдыха «Дружба».

3. Парк культуры и отдыха им. Октября.

4. Парк культуры и отдыха им. города Плевен.

5. Парк культуры и отдыха им. А. Собино.

6. Парк культуры и отдыха им. М. Горького.

7. Парк культуры и отдыха им. Н. А. Островского.

8. Парк культуры и отдыха 1 Мая.

Места проведения разминки:

пер. Жлобинский, 25.

2. пр. Ставского, 52.

3. пр. Королева, 18.

4. ул. 20-я линия, 66.

5. ул. Миронова, 12Д.

6. ул. Гагринская, 3.

7. пр. Волкова, 6/2−10/3.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.