Приглашаем ростовчан на утреннюю зарядку

В Ростове-на-Дону реализуется проект «Энергия спорта». Летом в парках, скверах города, а также на спортивных площадках под руководством инструкторов проводятся регулярные занятия спортом с зарядкой и разминкой. Участие в проекте может принять любой желающий бесплатно. Приглашаем ростовчан каждый будний день с 8:00 до 9:00.
Места проведения зарядки:
1. Спортивно-парковый комплекс «ЧАДР».
2. Парк культуры и отдыха «Дружба».
3. Парк культуры и отдыха им. Октября.
4. Парк культуры и отдыха им. города Плевен.
5. Парк культуры и отдыха им. А. Собино.
6. Парк культуры и отдыха им. М. Горького.
7. Парк культуры и отдыха им. Н. А. Островского.
8. Парк культуры и отдыха 1 Мая.
Места проведения разминки:
пер. Жлобинский, 25.
2. пр. Ставского, 52.
3. пр. Королева, 18.
4. ул. 20-я линия, 66.
5. ул. Миронова, 12Д.
6. ул. Гагринская, 3.
7. пр. Волкова, 6/2−10/3.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.