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Строительство ЖК в Аксае за 31,7 млрд рублей утвердили на ПМЭФ

Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение о строительстве жилого комплекса в Аксае. Документ заключили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев. Реализацией проекта займётся компания «Б‑2».

Ключевые параметры проекта: объём инвестиций — 31,7 млрд рублей, срок реализации — 11 лет, площадь жилья — около 199 тысяч квадратных метров.

Проект комплексной жилой застройки предусматривает создание полноценной социальной инфраструктуры: два детских сада на 300 мест, школа на 1350 учеников, взрослая и детская поликлиники, станция скорой помощи, физкультурно‑оздоровительный комплекс, пожарное депо, пункт охраны правопорядка, МФЦ и отделение связи.

Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что проект реализуют в логике комплексного развития территории — с акцентом на создание комфортной среды для жителей, включая жильё, социальную инфраструктуру и озеленение.

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