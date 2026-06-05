Строительство ЖК в Аксае за 31,7 млрд рублей утвердили на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение о строительстве жилого комплекса в Аксае. Документ заключили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев. Реализацией проекта займётся компания «Б‑2».
Ключевые параметры проекта: объём инвестиций — 31,7 млрд рублей, срок реализации — 11 лет, площадь жилья — около 199 тысяч квадратных метров.
Проект комплексной жилой застройки предусматривает создание полноценной социальной инфраструктуры: два детских сада на 300 мест, школа на 1350 учеников, взрослая и детская поликлиники, станция скорой помощи, физкультурно‑оздоровительный комплекс, пожарное депо, пункт охраны правопорядка, МФЦ и отделение связи.
Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что проект реализуют в логике комплексного развития территории — с акцентом на создание комфортной среды для жителей, включая жильё, социальную инфраструктуру и озеленение.