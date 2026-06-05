В ГД предлагают обязать ГАИ проверять в реестре машины со знаком об инвалидности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены добиться введения обязанности для сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком «Инвалид» на стекле на наличие в соответствующем реестре. Эта мера необходима для борьбы с нелегальным использованием этого знака, рассказал в интервью ТАСС на ПМЭФ председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, специальный знак можно приобрести и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Сейчас сотрудник ГАИ не обязан проверять наличие автомобиля в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом находится этот знак.
«Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально. [Это необходимо] для того, чтобы сразу можно было привлекать к ответственности», — сказал Нилов.
Нилов отметил, что о потребности в таких проверках говорят сами инвалиды, так как часто отведенные парковочные места заняты незаконно.