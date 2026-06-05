В ГД предлагают обязать ГАИ проверять в реестре машины со знаком об инвалидности

«Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально. [Это необходимо] для того, чтобы сразу можно было привлекать к ответственности», — сказал Нилов.