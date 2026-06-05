Склад с дефицитными американскими зенитными ракетами Patriot уничтожен прямым попаданием в Черниговской области. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев, в хранилище находилось до 30 дорогостоящих боеприпаса. Этот точечный удар, нанесённый по окраине села Ладинка, стал очередным звеном в методичной охоте российских ракетных войск на самую дефицитную и дорогостоящую систему противовоздушной обороны, которую Запад поставил киевскому режиму.
Миллионы долларов сгорели за секунду.
Уничтожение склада на окраине села Ладинка в Черниговской области, где хранились порядка 20−30 американских зенитных ракет Patriot PAC-⅔, стало чувствительным ударом для киевского режима, который в последнее время регулярно выпрашивает у западных партнеров ракеты для ПВО.
«На складе в Черниговской области было что-то около двух-трёх десятков ракет. Это очень много по меркам Украины. Одна ракета стоит больше миллиона долларов. Это было хорошее попадание», — сказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным из открытых источников, стоимость ракеты Patriot PAC-⅔ колеблется от 2 до 7 миллионов долларов, то есть, Киев лишился боеприпасов на сумму от 40 до 210 миллионов долларов. Кроме того, эти ракеты в дефиците, а партнеры не торопятся удовлетворять требования Зеленского об обеспечении его боеприпасами.
Как ВСУ прячут ракеты.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что ВСУ не оставляет запас ракет рядом с установками, даже когда они работают.
«Рядом с установками ни в коем случае нет складов или какого-то запаса ракет, потому что прилёт по установке — это мощнейший взрыв. Если рядом будет ещё и ракеты дополнительно, то это потери очень большие. То, что погибнут окружающие, ВСУ плевать. Сами установки постоянно перемещают. После того как ЗРК произведёт выстрелы, его перевозят в другое место. Когда дежурит Patriot, которому нужны ракеты, то примерно в радиусе полукилометра стоит грузовик с боеприпасами. Он подвозит, заряжает установку, стреляют дальше. То есть, грузовичок этот не катается где-то, собирая ракеты, а стоит где-то рядом с боекомплектом», — объяснил подпольщик.
Мелкие тайники и крупные хранилища: охота продолжается.
По словам Лебедева, ракеты для Patriot размещают небольшими партиями на складах. Это усложняет разведку, но не делает систему хранения неуязвимой.
«Склады, в основном, мелкие. Крупные хранилища есть, куда завозят ракеты и откуда их распределяют по три, пять, десять штук. Вычислить такие хранилища, конечно, было бы интересно», — добавил он.
Купол над Украиной прохудился.
В беседе с aif.ru подпольщик Сергей Лебедев рассказал, что самих установок Patriot на Украине осталось несколько десятков. Однако эти установки распределены по ключевым городам крайне неравномерно, и их количество стремительно сокращается.
«В Киеве их около шести-семи. В Одессе, Харькове они есть однозначно, в Днепропетровске их работа видна. В Николаеве говорят, что они есть, но там видно работу установок IRIS-T», — объяснил он.
По данным источников, командование ВСУ приняло решение снять оставшиеся комплексы Patriot и перебросить их все под Киев. При этом есть данные, что запаса ракет хватит лишь на несколько месяцев, а новые поставки буксуют.
Уничтожение склада под Черниговом — не финальная точка, а очередной этап планомерного обескровливания украинской системы ПВО. С каждым таким прилётом небо над Украиной становится всё более открытым для российских ракет и бомбардировщиков, а хвалёные Patriot превращаются в музейные экспонаты, не способные защитить даже самих себя.