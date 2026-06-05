Краевое Минсвязи предупредило о схемах мошенничества с «Пушкинской картой»

Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам номер и срок действия карты, CVС код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс от банка. Если данные карты попали к мошенникам, ее необходимо заблокировать через приложение «ВТБ Онлайн» или позвонить на горячую линию банка по номеру «1000». Если деньги ушли мошенникам — написать заявление в полицию и обратиться в банк.