Квартиры северянки арестовали за фиктивную прописку

Установлено, что в 2025 году с мая по октябрь 57-летняя местная жительница зарегистрировала в принадлежащих ей двух квартирах 11 человек, которые незадолго до этого получили российской гражданство. По документам они стали жителями северного района края, но в действительности по указанным адресам не проживали.