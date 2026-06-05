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Квартиры северянки арестовали за фиктивную прописку

В Туруханском округе возбуждено 5 уголовных дел о фиктивной регистрации граждан, сообщает прокуратура Красноярского края.

В Туруханском округе возбуждено 5 уголовных дел о фиктивной регистрации граждан, сообщает прокуратура Красноярского края.

Установлено, что в 2025 году с мая по октябрь 57-летняя местная жительница зарегистрировала в принадлежащих ей двух квартирах 11 человек, которые незадолго до этого получили российской гражданство. По документам они стали жителями северного района края, но в действительности по указанным адресам не проживали.

«На Крайнем Севере регистрация по месту пребывания — это не просто строчка в документах. Она открывает доступ к различным мерам социальной поддержки, дополнительным гарантиям и льготам, размер которых зачастую существенно выше, чем в других территориях. В ходе расследования еще предстоит выяснить, какую материальную выгоду получили все фигуранты, в том числе собственница жилья», — рассказали в надзорном ведомстве.

Чтобы женщина не успела продать, подарить или переоформить квартиры, а также в целях обеспечения исполнения будущего судебного решения в части возможного штрафа, по требованию прокуратуры на имущество наложили арест.

В настоящее время все 11 фиктивно прописанных граждан сняты с регистрационного учета. Расследование уголовных дел по статье 322.2 УК РФ продолжается.