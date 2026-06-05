Фермерскую продукцию смогут купить хабаровчане на этих выходных

На территории парка имени Гагарина, недалеко от цирка, 6 и 7 июня состоится традиционная ярмарка выходного дня. Она будет работать в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00. Там жители и гости краевой столицы смогут приобрести широкий ассортимент фермерской продукции: сезонные овощи, картофель, зелень, мед, а также выпечку, мясные, рыбные и молочные продукты.