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ДТП с участием трех грузовиков произошло на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток

ДТП, в результате которого полностью перекрыли движение, произошло на 600-м километре трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Предварительно, водитель грузовика Foton Auman врезался в едущий впереди Foton Auman. В результате столкновения его авто выехало на «встречку» и столкнулось с Volvo FH. О пострадавших не сообщается. Пока организован объезд через населенные пункты Абражеевка и Осиновка. На.

ДТП, в результате которого полностью перекрыли движение, произошло на 600-м километре трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Предварительно, водитель грузовика Foton Auman врезался в едущий впереди Foton Auman. В результате столкновения его авто выехало на «встречку» и столкнулось с Volvo FH. О пострадавших не сообщается. Пока организован объезд через населенные пункты Абражеевка и Осиновка. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства устанавливаются. Фото: управление МВД России по Приморскому краю.