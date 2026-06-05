Туристскую тропу «Легенды Сэвэнов» обустраивают в Хабаровском крае

На территории Сикачи-Алян началось обустройство туристской тропы «Легенды Сэвэнов». Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Демешин в рамках реализации федпроекта «Тропы Дальнего Востока» и президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Открытие маршрута планируют к осени этого года. Сейчас специалисты устанавливают реперы для дальнейшего проектирования тропы и готовят ее основание. «Одним из важных элементов проекта станет визит-центр, где гости смогут получить информацию о культурном наследии территории, а также приобрести сувенирную продукцию, изготовленную представителями коренных малочисленных народов Севера», — добавили в министерстве туризма Хабаровского края. Также на территории тропы появятся арт-проекты, информационные стенды, места для отдыха и возможности полюбоваться природой. Туристская тропа длиной в 3,8 километра пройдет рядом с петроглифами и берегом Амура. Общая стоимость проекта составляет почти 138 млн рублей.