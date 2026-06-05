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В Волгоградской области 555 человек пострадали от клещей

В Волгоградской области стремительно растет число пациентов, пострадавших от набравших форму клещей.

В Волгоградской области стремительно растет число пациентов, пострадавших от набравших форму клещей.

— По поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 555 человек, 188 из них — дети, — сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. — Чаще всего помощь врачей требовалась волгоградцам, волжанам, а также жителям Михайловского, Урюпинского и Котельниковского районов.

Уже в начале лета в регионе зарегистрировали и первый случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой.

— Если вы заметили присосавшегося к коже клеща, его необходимо осторожно снять самостоятельно или же обратиться в травмпункт или в поликлинику, — советуют в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. — После этого членистоногое следует принести на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на улице Ангарская, 13Б.

Горожанам напоминают, что после встрече с клещом им стоит внимательно наблюдать за своим состоянием и не игнорировать такие тревожные симптомы, как повышение температуры и увеличение красного пятна на месте его присасывания.

Напомним, что в конце мая специалисты Роспотребнадзора сообщали о 323 зарегистрированных случаях присасывания клещей.

Фото из архива V102.ru.