В Волгоградской области 555 человек пострадали от клещей

— Если вы заметили присосавшегося к коже клеща, его необходимо осторожно снять самостоятельно или же обратиться в травмпункт или в поликлинику, — советуют в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. — После этого членистоногое следует принести на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на улице Ангарская, 13Б.