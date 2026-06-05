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Юрист назвала возраст, до которого дети могут бесплатно ездить в транспорте

Мурашкина: дети до семи лет могут бесплатно ездить в транспорте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на междугородних рейсах бесплатно возят детей до пяти лет, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет», — сказала юрист.

Мурашкина отметила, что родителям необходимо подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд. Без этого документа контролер вправе потребовать оплатить проезд как за безбилетного пассажира.

«В отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы для школьников и других категорий детей», — заключила юрист.​