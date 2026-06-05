Юрист назвала возраст, до которого дети могут бесплатно ездить в транспорте

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на междугородних рейсах бесплатно возят детей до пяти лет, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет», — сказала юрист.
Мурашкина отметила, что родителям необходимо подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд. Без этого документа контролер вправе потребовать оплатить проезд как за безбилетного пассажира.
«В отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы для школьников и других категорий детей», — заключила юрист.