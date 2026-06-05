«Полюс» приступил к пусконаладочным работам на строящейся золотоизвлекательной фабрике в Красноярском крае

«Полюс» начал пусконаладочные работы на строящейся в Северо-Енисейском округе Красноярского края золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ). Об этом глава крупнейшей золотодобывающей компании России Алексей Востоков сообщил в интервью ТАСС. И освоение новых месторождений, и развитие действующих активов идет в целом по плану. Наш главный инвестиционный проект в Красноярском крае — ЗИФ-5 на месторождении Благодатное. Мы приступили к пусконаладочным работам, планируем завершить ее строительство до конца года, — сказал он. Генеральный директор «Полюса» подтвердил, что мощность пятой по счету ЗИФ Олимпиадинского горно-обогатительного комбината составит около 8 миллионов тонн в год. Это позволит нарастить общий объем переработки руды месторождения Благодатное до 17 миллионов тонн.