Российский боец рассказал об особой тактике освобождения Комсомольского

«Мы в эту деревню заходили с трёх сторон: слева, справа и посередине. Двигались группами под сопровождение дронов, заходили круглыми сутками. Группа состояла из трёх человек, а иногда приходилось вести по одному до определённой точки. Там накапливались и заходили уже конкретно в “населенник”, — сказал Танкист.