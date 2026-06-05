Ремонт Гражданского переулка начнётся в Хабаровске в июне

Гражданский переулок начнут ремонтировать этим летом. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эта дорога испытывает значительную нагрузку из‑за интенсивного автомобильного потока. К работам за счёт финансов городского бюджета на этом участке планируется приступить до 1 июля.
Напомним, сейчас в этом же районе, на улице Запарина, ведется ремонт. Бригады рабочих обновляют покрытие проезжей части, а также приводят в порядок пешеходную часть. Также здесь, рядом с женской консультацией, появится новая комфортная остановка для общественного транспорта.
— Мы оставляем карман около женской поликлиники — это обеспечит удобный подъезд для посетителей учреждения. Чуть ниже по движению мы сделаем большую остановку общественного транспорта. В реализации этих планов мы рассчитываем на активное участие бизнеса — приглашаем предпринимателей к сотрудничеству. Инвестиции в инфраструктуру района станут вкладом в развитие города, повышение качества жизни его жителей, — отметил глава Хабаровска.
Ремонт улицы Запарина ведется в рамках инициированного президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В целом в рамках проекта из федерального бюджета Хабаровску в этом году выделено более 1 млрд рублей, на эти средства будет отремонтировано 8 км дорог.