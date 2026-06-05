Ремонт Гражданского переулка начнётся в Хабаровске в июне

— Мы оставляем карман около женской поликлиники — это обеспечит удобный подъезд для посетителей учреждения. Чуть ниже по движению мы сделаем большую остановку общественного транспорта. В реализации этих планов мы рассчитываем на активное участие бизнеса — приглашаем предпринимателей к сотрудничеству. Инвестиции в инфраструктуру района станут вкладом в развитие города, повышение качества жизни его жителей, — отметил глава Хабаровска.