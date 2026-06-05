Двум омским судам требуется новое руководство

В пятницу, 5 июня 2026 года, Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о старте приема документов на вакантные посты в инстанциях региона. Два из них являются руководящими.
Так, стартуют поиски кандидата в председатели Усть-Ишимского районного суда Омской области. На текущий момент на официальном сайте суда и.о. руководителя значится Анна Мозгунова. Кроме того, принимаются документы на пост председателя Тевризского районного суда Омской области, который, в соответствии с приказом ВС РФ от 14 октября 2025 года, возглавляет в статусе исполняющего обязанности руководителя Александра Полещук.
Наряду с этим, открыты три вакансии судей: в Колосовском районном суде Омской области, Кировском районном суде города Омска и Октябрьском районном суде города Омска.
Ранее стало известно о грядущей отставке председателя Омского областного суда Петра Трапезникова. Кроме того, в конце мая 2026 года объявлялось об открытии вакансии председателя Марьяновского районного суда Омской области.