Двум омским судам требуется новое руководство

Так, стартуют поиски кандидата в председатели Усть-Ишимского районного суда Омской области. На текущий момент на официальном сайте суда и.о. руководителя значится Анна Мозгунова. Кроме того, принимаются документы на пост председателя Тевризского районного суда Омской области, который, в соответствии с приказом ВС РФ от 14 октября 2025 года, возглавляет в статусе исполняющего обязанности руководителя Александра Полещук.