Киев без защиты, ВСУ пошли на отчаянный шаг: главные новости СВО 5 июня

Российские спецслужбы получили доступ к мобильному телефону испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шака, воевавшего на стороне ВСУ с 2024 года. На устройстве были обнаружены данные о позициях украинских подразделений, объектах Нацгвардии, а также контакты представителей украинских спецслужб.