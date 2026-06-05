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Киев без защиты, ВСУ пошли на отчаянный шаг: главные новости СВО 5 июня

Украинское командование решилось на отчаянный шаг из-за огромных потерь в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование пошло на отчаянный шаг и перебросило в Сумскую область дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового «полка смерти», известного большими потерями среди личного состава. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, таким образом ВСУ пытаются компенсировать нехватку военнослужащих и удержать позиции на отдельных участках передовой.

Переброска сил связана с потерями украинских подразделений в районе реки Псел. Прибывшие в регион резервы, как сообщается, уже понесли новые потери.

ВС РФ получили доступ к телефону испанского наемника с полезной информацией.

Российские спецслужбы получили доступ к мобильному телефону испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шака, воевавшего на стороне ВСУ с 2024 года. На устройстве были обнаружены данные о позициях украинских подразделений, объектах Нацгвардии, а также контакты представителей украинских спецслужб.

По имеющейся информации, подобные сведения используются для выявления военной инфраструктуры и получения дополнительных разведданных.

Подполье раскрыло, где на Украине стоят дефицитные системы Patriot.

В Черниговской области был поражен склад, где, по имеющимся данным, хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2 и PAC-3. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на территории Украины остается ограниченное количество комплексов Patriot.

По его оценке, в результате удара могли быть уничтожены до нескольких десятков ракет, стоимость каждой из которых составляет около миллиона долларов.

В Курской области из-за атаки ВСУ погиб пенсионер.

В деревне Лещиновка Глушковского района Курской области в результате обстрела погиб мирный житель. Снаряд попал в частный жилой дом, где находился 68-летний пенсионер Виктор Геннадьевич.

Глава региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшего. Власти продолжают уточнять обстоятельства происшествия и оценивать последствия атаки.

Уничтожены замаскированные опорные пункты и техника ВСУ.

На краснолиманском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли удар по замаскированному опорному пункту противника, где располагался пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

Корректировка огня и контроль поражения цели осуществлялись с помощью разведывательных дронов. После выполнения задачи расчет оперативно сменил позицию, избежав ответного удара.

ВС РФ уничтожили артиллерию ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

Операторы беспилотников группировки войск «Восток» предотвратили попытку ВСУ нанести удар по российским артиллерийским позициям в Запорожской области. Координаты огневых точек противника были выявлены средствами артиллерийской разведки и переданы ударным расчетам БПЛА.

В результате были поражены позиции украинских подразделений, уничтожен замаскированный гранатомет и тяжелый беспилотник типа «Баба-яга», направлявшийся к российским штурмовым подразделениям с подвесными боеприпасами.

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