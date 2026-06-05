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В Хабаровском крае уровень воды в реках колеблется без угрозы подтоплений

Ситуация на Амуре и малых реках остаётся стабильной.

В Хабаровском крае гидрологическая обстановка остаётся стабильной, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Дальневосточного гидрометцентра, на ряде рек региона фиксируются колебания уровней воды. Подъёмы отмечены на Бурее, Нимане, Тырме, Урми, Кур, Амгуни и Нимелене, однако угрозы подтопления населённых пунктов и объектов нет.

На Амуре у Хабаровска уровень воды остаётся ниже нормы на 0,8 метра. В ближайшие двое суток ожидается незначительный подъём — до 10−15 сантиметров.

В Аяно-Майском районе ситуация постепенно стабилизируется после паводка. В Нелькане остаётся подтопленным один приусадебный участок, при этом уровень воды в реке Мая продолжает снижаться.

Отдельно отмечается, что в регионе официально закрыт купальный сезон — ни один водоём не признан безопасным для купания по действующим критериям.

С начала июня в крае зафиксировано 8 происшествий на воде. Спасатели и власти призывают жителей соблюдать меры безопасности, использовать спасательные жилеты и не оставлять детей без присмотра у воды.

В регионе продолжаются профилактические рейды и занятия для школьников в рамках акции «Мои безопасные каникулы». Особое внимание уделяется предупреждению несчастных случаев в несанкционированных местах отдыха.

В экстренных службах напоминают: обо всех опасных ситуациях необходимо сообщать по номеру 112.