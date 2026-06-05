Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФМБА рассказала об эффективности вакцины от аллергии

РИА Новости: от трех до пяти введений вакцины сформируют иммунитет от аллергии.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. От трех до пяти введений российской аллерговакцины на пыльцу березы «Аллергарда» помогут сформировать хороший защитный иммунитет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Важно отметить, что все гипоаллергенные препараты, которые на сегодняшний день в мире применяются, их число введения составляет не менее 30. А здесь (введение российской вакцины от аллергии составляет — ред.) — от трех до пяти инъекций. Но в первый сезон все-таки эффективнее сделать пять инъекций, обеспечивающих высокую защиту», — сказала Скворцова.

Она также отметила, что прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления пыльцы березы — в пять раз превышающий обычный сезонный уровень. Применение «Аллергарды» позволило у 25% людей фактически полностью нивелировать симптомы аллергии, а у остальных — снизить в шесть раз выраженность симптомов.

Рекомбинантная вакцина «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии разработана Институтом иммунологии ФМБА России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.