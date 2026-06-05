Глава ФМБА рассказала об эффективности вакцины от аллергии

«Важно отметить, что все гипоаллергенные препараты, которые на сегодняшний день в мире применяются, их число введения составляет не менее 30. А здесь (введение российской вакцины от аллергии составляет — ред.) — от трех до пяти инъекций. Но в первый сезон все-таки эффективнее сделать пять инъекций, обеспечивающих высокую защиту», — сказала Скворцова.