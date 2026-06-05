Путин оценил ситуацию в экономике РФ, процитировав Марка Твена

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили — я помню, еще прежний президент Соединенных Штатов говорил — о том, что экономика России разорвана в клочья», — ответил Путин.