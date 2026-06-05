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Путин оценил ситуацию в экономике РФ, процитировав Марка Твена

Путин цитатой из Марка Твена ответил на вопрос о ситуации в экономике России.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин процитировал американского писателя Марка Твена, иронично комментируя ситуацию в российской экономике, на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. До этого на Западе звучали прогнозы о якобы грядущих проблемах в экономике России.

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили — я помню, еще прежний президент Соединенных Штатов говорил — о том, что экономика России разорвана в клочья», — ответил Путин.

При этом российский лидер посоветовал не выдавать желаемое за действительное.

Ранее Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с главами мировых СМИ. Глава государства отметил, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

Но также российский лидер подчеркнул и некоторые вопросы, связанные с экономикой: например, рост инфляции. Глава государства отметил, что Центробанк и правительство делает все, чтобы ее остановить, причем меры довольно жесткие. Президент ожидает к концу года снижение этого показателя до 5%.