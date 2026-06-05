В Хабаровском крае за 39 кг икры кеты насчитали ущерб свыше 1,1 млн рублей

По версии следствия, 33-летний и 52-летний мужчины на реке Шевли в Тугуро-Чумиканском районе использовали запрещённые орудия лова и незаконно добыли рыбу. Из неё они заготовили около 39 килограммов икры. Ущерб водным биологическим ресурсам оценён более чем в 1,1 млн рублей.