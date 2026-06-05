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В Хабаровском крае за 39 кг икры кеты насчитали ущерб свыше 1,1 млн рублей

Двоих мужчин обвиняют в незаконном вылове кеты и заготовке икры в период нереста.

В Хабаровском крае перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в незаконной добыче кеты в период нереста, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По версии следствия, 33-летний и 52-летний мужчины на реке Шевли в Тугуро-Чумиканском районе использовали запрещённые орудия лова и незаконно добыли рыбу. Из неё они заготовили около 39 килограммов икры. Ущерб водным биологическим ресурсам оценён более чем в 1,1 млн рублей.

Фигуранты были задержаны на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов. Изъяты рыба, икра и орудия лова.

Прокуратура также предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба. Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу.