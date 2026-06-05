Екатерина Климова опубликовала фото матери Светланы и 18-летнего сына Корнея

Актриса Екатерина Климова разместила на своей странице в социальной сети фотографию матери Светланы и 18-летнего сына Корнея.
Она запечатлела родительницу в свободных брюках, футболке и очках в объятиях внука. Он был одет в серые спортивные штаны и темную футболку. Вместе с ними в кадре оказалась собака, стоящая на задних лапах.
Семья артистки позировала на фоне сервированного стола с фруктами.
Также фигурист Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в соцсети фото с супругой Татьяной Тотьмяниной и повзрослевшими дочерьми: 16-летней Елизаветой и 10-летней Мишель. Спортсмен поделился семейным кадром, сделанном на отдыхе.
Пара поженилась уже после рождения двоих детей. Ягудин и Тотьмянина расписались 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда прилетели на гастроли.
На днях актер Анатолий Руденко опубликовал в соцсети фото с супругой Еленой Дудиной и сыном. Он сообщил подписчикам, что путешествует с семьей по стране, сейчас они отдыхают в Анапе.
Супруги во второй раз стали родителями 13 октября прошлого года. О беременности актрисы стало известно в июле 2025 года. Она сама объявила об этом в социальных сетях, признавшись поклонникам, что они с супругом мечтали о пополнении в семье. Сына они назвали Леоном.