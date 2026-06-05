В Волгограде перекрыли проезды к стадиону «Волгоград Арена»

Для горожан, которые решат приехать на игру на собственном автомобиле, подготовили 2060 парковочных мест, при этом 630 из них — платные (на парковке у ТРЦ «Европа сити молл»). Попытать счастья и найти свободный уголок волгоградцы смогут также на улице Дымченко и около Дворца спорта.