Министр экологии Татарстана поздравил жителей республики с Днем эколога

Слова министра приводит пресс-служба ведомства.
«Эта дата — напоминание о хрупкости и ценности окружающего мира, о нашей личной ответственности за каждый родник, каждое дерево, каждое живое существо», — подчеркнул Зиганшин.
Особое внимание глава Минэкологии уделил значимости сбережения уникальной природы Татарстана — заповедников, национальных парков, озер и великой Волги.
Он выразил благодарность сотрудникам природоохранных структур, ученым, общественникам, волонтерам, активистам, руководителям предприятий, ответственно подходящим к экологическим вопросам, и всем жителям республики, кто любит и бережет родную землю.
«В этот праздничный день желаю всем ясного неба, чистой воды, крепкого здоровья и всех земных благ. Пусть наши общие усилия сделают мир вокруг нас лучше, чище и светлее!» — говорится в тексте поздравления.