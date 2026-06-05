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Министр экологии Татарстана поздравил жителей республики с Днем эколога

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин поздравил работников природоохранных ведомств, ветеранов отрасли, волонтеров, общественных деятелей и всех жителей региона с Днем эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды.

Источник: ИА Татар-информ

Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

«Эта дата — напоминание о хрупкости и ценности окружающего мира, о нашей личной ответственности за каждый родник, каждое дерево, каждое живое существо», — подчеркнул Зиганшин.

Особое внимание глава Минэкологии уделил значимости сбережения уникальной природы Татарстана — заповедников, национальных парков, озер и великой Волги.

Он выразил благодарность сотрудникам природоохранных структур, ученым, общественникам, волонтерам, активистам, руководителям предприятий, ответственно подходящим к экологическим вопросам, и всем жителям республики, кто любит и бережет родную землю.

«В этот праздничный день желаю всем ясного неба, чистой воды, крепкого здоровья и всех земных благ. Пусть наши общие усилия сделают мир вокруг нас лучше, чище и светлее!» — говорится в тексте поздравления.