Каждый седьмой работающий омич полностью сам регулирует свой график

По данным опроса «Авито Работы», проведённого среди более 7500 работающих россиян, почти половина омичей (43%) трудится по фиксированному графику — они начинают и заканчивают рабочий день в одно и то же время, установленное трудовым договором. Такой режим чаще встречается у сотрудников старше 35 лет и среди женщин.
Помимо фиксированного графика, жители города работают и в других форматах:
9% — гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать время начала и окончания работы, чаще среди молодёжи 18−24 лет; 17% — посменно; 10% — удалённо с фиксированным графиком; 6% — на разных подработках и в гибридном формате; 5% — полностью свободный график; 4% — по проектной работе.
Возможность влиять на своё расписание есть у большинства: 15% омичей полностью регулируют график, ещё 25% делают это частично по согласованию с работодателем, а 16% могут выбирать смены или дни работы. Полностью самостоятельно распоряжаются временем чаще всего сотрудники старше 65 лет и молодёжь 18−24 лет.
При этом переработки встречаются: 32% делают это ради дополнительного заработка, 21% работают по собственному выбору времени, а 17% вынуждены сверхурочно выполнять внезапные задачи. 22% респондентов сообщили, что переработок нет вовсе.
Гибкость графика важна при выборе работодателя: для 17% омичей возможность самостоятельно определять рабочее время — ключевой критерий, особенно среди молодых специалистов 18−24 лет (28%). 25% оценивают её как важное преимущество, а 29% воспринимают как приятный бонус. 19% предпочитают фиксированный график.
«Гибкость рабочего времени постепенно становится важным элементом ценностного предложения работодателя. Более половины работающих россиян могут регулировать свой график самостоятельно или по согласованию с работодателем. Особенно высоко гибкость ценят маркетологи, дизайнеры, сотрудники салонов красоты, топ-менеджеры, водители и курьеры, специалисты по продажам и IT-специалисты», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Когда график неудобен, работники чаще всего рассчитывают на поддержку работодателя: компенсация переработок (30%), дополнительные выходные или сокращённая неделя (23%), обмен сменами с коллегами (21%) и гибкость в выполнении задач (16%). Также важны признание достижений (13%), профессиональное развитие (12%), поддержка коллег и руководства (9%) и техническая поддержка для удалённой работы (8%).