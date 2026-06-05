Каждый седьмой работающий омич полностью сам регулирует свой график

По данным опроса «Авито Работы», проведённого среди более 7500 работающих россиян, почти половина омичей (43%) трудится по фиксированному графику — они начинают и заканчивают рабочий день в одно и то же время, установленное трудовым договором. Такой режим чаще встречается у сотрудников старше 35 лет и среди женщин.