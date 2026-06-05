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Семь муниципалитетов Хабаровского края приобретут новые автобусы

Краевую субсидию на покупку транспорта увеличили на 11 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Субсидия на обновление общественного транспорта в муниципалитетах Хабаровского края в 2026 году выросла с 59 до 70 млн рублей. Средства выделяются в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы» по поручению главы региона Дмитрия Демешина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Поддержку из бюджета получат семь муниципалитетов: Охотский, Солнечный и Бикинский округа, Николаевский, Амурский и Ванинский районы, а также Николаевск-на-Амуре. Планируется закупить 14 новых автобусов, 11 из которых относятся к среднему классу, остальные — к малому.

В министерстве отметили, что программа позволяет районам планомерно обновлять парк техники и делать поездки комфортнее для пассажиров. Так, в прошлом году благодаря краевой субсидии удалось заменить 12 единиц общественного транспорта.

При выборе машин приоритет отдается продукции российских производителей.

— Так мы не только поддерживаем отечественную промышленность, но и обеспечиваем перевозчикам уверенность в доступности запчастей и обслуживания, — пояснили в краевом Минтрансе, добавив, что президент России Владимир Путин регулярно подчеркивает: комфортная среда начинается с надежного и доступного транспорта.

Согласно требованиям ведомства, все автобусы, приобретаемые в рамках субсидии, должны быть оснащены датчиками системы «Глонасс», а также системами отопления и кондиционирования. Это необходимо для обеспечения безопасных и удобных поездок.