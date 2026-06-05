Семь муниципалитетов Хабаровского края приобретут новые автобусы

— Так мы не только поддерживаем отечественную промышленность, но и обеспечиваем перевозчикам уверенность в доступности запчастей и обслуживания, — пояснили в краевом Минтрансе, добавив, что президент России Владимир Путин регулярно подчеркивает: комфортная среда начинается с надежного и доступного транспорта.