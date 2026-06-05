Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области утром 29 мая отменили угрозу атаки беспилотников

Жителям Ростовской области утром 29 мая сообщили об отбое опасности атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 мая в Ростовской области объявили отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее оповещение пришло на телефоны местным жителям.

— Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА, — сказано в коротком сообщении для населения.

Режим воздушной угрозы непрерывно действовал на территории донского региона всю ночь. Накануне в 22:22 людям поступило экстренное уведомление с требованием немедленно покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные помещения и не подходить к окнам.

Напомним, спасатели рекомендуют при угрозе спускаться на нижние этажи или в подвалы. Находясь в квартире, лучше всего прятаться в коридоре у несущей стены. Использовать лифт во время работы систем противовоздушной обороны категорически запрещено.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше