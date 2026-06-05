ГИБДД Челябинска организует сплошные проверки водителей с 5 июня

Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска с сегодняшнего дня и в ближайшие выходные перейдут на усиленный режим несения службы. Об этом объявила пресс-служба ведомства. В первую очередь будут выявлять пьяных водителей.
Меры направлены на снижение аварийности и выявление грубых нарушений ПДД.
На оживленных участках дорог будут организованы сплошные проверки водителей и пассажиров. В работе задействован мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения», который позволяет проводить медосвидетельствование прямо на месте.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД — это помогает предотвратить аварии, сохранить жизнь и здоровье людей и повысить общую безопасность на дорогах.