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ГИБДД Челябинска организует сплошные проверки водителей с 5 июня

Усиленный режим несения службы продлится и в выходные.

Источник: 1obl.ru

Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска с сегодняшнего дня и в ближайшие выходные перейдут на усиленный режим несения службы. Об этом объявила пресс-служба ведомства. В первую очередь будут выявлять пьяных водителей.

Меры направлены на снижение аварийности и выявление грубых нарушений ПДД.

На оживленных участках дорог будут организованы сплошные проверки водителей и пассажиров. В работе задействован мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения», который позволяет проводить медосвидетельствование прямо на месте.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД — это помогает предотвратить аварии, сохранить жизнь и здоровье людей и повысить общую безопасность на дорогах.