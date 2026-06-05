Российских абитуриентов предупредили о мошенниках с обещаниями «гарантированного поступления» в вуз

Мошенники предлагают абитуриентам гарантированное зачисление в престижный вуз за суммы до 300 тыс. рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Голендяева, руководителя юридической компании «Голендяев и партнеры», члена Омского отделения Ассоциации юристов России.
По словам юриста, перед поступлением в вузы и колледжи злоумышленники особенно активно используют тему гарантированного зачисления.
«Самая частая схема, фиктивные агентства по поступлению. Они обещают гарантированное зачисление в престижный вуз за вознаграждение, берут от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, а потом исчезают или ссылаются на изменение условий», — рассказал Дмитрий Голендяев.
Еще одна распространенная схема связана с продажей якобы целевых направлений. После расширения программы целевого обучения мошенники начали предлагать оформить такие документы от крупных компаний за 30 или 80 тыс. рублей. На деле они оказываются поддельными.
Также аферисты продают фальшивые льготные документы. Это могут быть справки об инвалидности, статусе сироты или другие бумаги, которые якобы дают преимущества при поступлении. Юрист предупредил, что при проверке такие документы выявляются, а абитуриент может понести ответственность.
Кроме того, мошенники создают фишинговые копии сайтов «Госуслуг» и вузов. Через них они собирают персональные данные и банковские реквизиты под видом онлайн подачи документов.