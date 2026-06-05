Российских абитуриентов предупредили о мошенниках с обещаниями «гарантированного поступления» в вуз

Также аферисты продают фальшивые льготные документы. Это могут быть справки об инвалидности, статусе сироты или другие бумаги, которые якобы дают преимущества при поступлении. Юрист предупредил, что при проверке такие документы выявляются, а абитуриент может понести ответственность.