Белорусский адвокат сказала, можно ли записать разговор с врачом во время приема

Адвокат юридической консультации города Бобруйска Марина Назарчук сказала белорусам, можно ли записывать разговор с врачом во время приема на законных основаниях.
Юрист сослалась на Национальный центр защиты персональных данных, который разъясняет, что содержание аудиозаписи позволяет идентифицировать человека. По крайней мере, это возможно в большинстве случаев.
«Запись голоса — это обработка персональных данных, и для этого необходимо правовое основание. В данном случае — согласие врача», — говорит Назарчук.
А вот если такового нет, а запись беседы с доктором сделана, могут возникнуть юридические последствия по статье 23.7 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушения законодательства о персональных данных.