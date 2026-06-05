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В Хабаровске приводят в порядок дорогу к больнице имени Владимирцева

Подъезд к медучреждению обновляют вне очереди.

В Хабаровске стартовал ремонт подъездной дороги к краевой клинической больнице имени О. В. Владимирцева, — сообщает пресс-служба Минздрава Хабаровского края.

Решение о проведении работ принято по поручению мэра города Сергея Кравчука после обращений сотрудников медучреждения и жителей. Отмечается, что дорогу к больнице обновляют вне очереди.

Краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева является одним из крупнейших многопрофильных медучреждений региона, где получают помощь пациенты со всего Дальнего Востока.

Дорожные службы уже приступили к устранению ям и повреждений на участке от улицы Лейтенанта Орлова до улицы Гамарника. Работы планируется завершить в ближайшее время.

В медучреждении отмечают, что обновлённая дорога обеспечит более удобный и безопасный подъезд, особенно для машин скорой помощи и пациентов.