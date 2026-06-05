В Хабаровске приводят в порядок дорогу к больнице имени Владимирцева

В Хабаровске стартовал ремонт подъездной дороги к краевой клинической больнице имени О. В. Владимирцева, — сообщает пресс-служба Минздрава Хабаровского края.
Решение о проведении работ принято по поручению мэра города Сергея Кравчука после обращений сотрудников медучреждения и жителей. Отмечается, что дорогу к больнице обновляют вне очереди.
Краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева является одним из крупнейших многопрофильных медучреждений региона, где получают помощь пациенты со всего Дальнего Востока.
Дорожные службы уже приступили к устранению ям и повреждений на участке от улицы Лейтенанта Орлова до улицы Гамарника. Работы планируется завершить в ближайшее время.
В медучреждении отмечают, что обновлённая дорога обеспечит более удобный и безопасный подъезд, особенно для машин скорой помощи и пациентов.