Россиянам объяснили, чего не должно быть в составе качественного мороженого

«Покупатели часто считают пломбир “эталоном” мороженого, но на самом деле разные виды десерта отличаются прежде всего жирностью и текстурой. Пломбир обычно более плотный, кремовый и насыщенный по вкусу. Молочное и сливочное мороженое, как правило, легче по вкусу и калорийности. При этом нельзя сказать, что один вариант лучше другого. Это разные продукты под разные предпочтения покупателей», — объяснила она.
Перед покупкой мороженого эксперт советует внимательно прочитать этикетку.
«Если на упаковке указано “пломбир”, “сливочное” или “молочное мороженое”, то в составе не должно быть растительных жиров. Если же они есть в составе — мороженое изготовлено с частичным или полным использованием заменителя молочного жира, что делает его подходящим для людей с непереносимостью лактозы, веганов или тех, кто держит пост или следит за суточной нормой холестерина. Именно поэтому главный ориентир для покупателя — не название продукта, а корректно оформленный состав», — сказала эксперт.
По словам специалиста, хороший состав мороженого обычно включает понятные ингредиенты: молоко, сливки, сахар, сливочное масло или растительные аналоги. Допускается и наличие стабилизаторов, но их должно быть немного. Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем проще оценить продукт перед покупкой.
Качество мороженого можно оценить и по текстуре. Хороший продукт должен быть однородным, без «резиновой» или водянистой консистенции. Если мороженое слишком рыхлое, быстро распадается или, наоборот, кажется чрезмерно плотным и тяжелым, это может быть связано как с рецептурой, так и с нарушением технологии производства или хранения.
«Не стоит судить о продукте только по сроку годности. Более короткий срок хранения не всегда означает лучшее качество, но у более натуральных продуктов он, как правило, действительно короче. Слишком долгий срок хранения — это дополнительный повод внимательно изучить состав и условия производства», — отметила эксперт.
Еще один простой способ оценить мороженое — посмотреть, как оно тает. Этот процесс у качественного продукта обычно проходит равномерно, он постепенно превращается в мягкую кремовую массу. Если же мороженое быстро распадается на воду и плотные комки, это может говорить о недостатках в рецептуре или о нарушении условий хранения.