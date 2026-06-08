Россиянам объяснили, чего не должно быть в составе качественного мороженого

«Если на упаковке указано “пломбир”, “сливочное” или “молочное мороженое”, то в составе не должно быть растительных жиров. Если же они есть в составе — мороженое изготовлено с частичным или полным использованием заменителя молочного жира, что делает его подходящим для людей с непереносимостью лактозы, веганов или тех, кто держит пост или следит за суточной нормой холестерина. Именно поэтому главный ориентир для покупателя — не название продукта, а корректно оформленный состав», — сказала эксперт.