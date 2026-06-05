Не только батарейки: 9 вещей, которые не только опасно, но и запрещено выбрасывать в обычную помойку

Можно ли выбрасывать обычные лампы накаливания в мусор? Да, если это не ртутная и не энергосберегающая лампа, но лучше уточнить местные правила. Куда деть разбитый градусник? Проветрить комнату, вывести людей и животных, не включать пылесос и обратиться в службу демеркуризации. Можно ли оставить старый холодильник у контейнера? Нет, его нужно сдать через спецвывоз, магазин или компанию по утилизации. Что делать с остатками краски? Не выливать в канализацию, а сдать как опасные отходы. Куда девать старые таблетки? Лучше искать аптечные боксы или уточнить приём в своём городе. Можно ли выбросить диван рядом с баком? Только если там есть официальная зона для крупногабаритных отходов. Нужно ли мыть банки и бутылки перед сдачей? Да, достаточно быстро ополоснуть, чтобы отходы не портились и не пачкали вторсырьё.