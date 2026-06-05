Первый случай заболевания клещевым анаплазмозом зафиксирован в Красноярском крае

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания клещевым анаплазмозом. Острое инфекционное заболевание диагностировано у 33-летнего жителя Курагино. Пострадавший предполагает, что клеща «поймал» непосредственно в населенном пункте. Заметил его у себя на теле, когда мылся в бане. Заболевание проявляется лихорадкой, слабостью, головной и мышечной болью, повышенной потливостью, тошнотой и даже рвотой. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются сердцебиение, понижение артериального давления. Без лечения анаплазмоз может привести к серьезным нарушениям в работе внутренних органов. При тяжелом течении заболевания развивается угрожающее жизни поражение центральной нервной системы. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона к врачам с жалобами на присасывания клещей уже обратилось 6 493 жителя региона, в том числе 1 748 детей. А за неделю пострадали 1 764 человека. Добавим, в регионе от клещей обработано больше 3 220 гектаров, в первую очередь места массового отдыха.