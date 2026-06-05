В Уфе водитель автобуса № 107 проехал мимо остановки с выключенным табло

В «Башавтотрансе» отреагировали на жалобу. С водителем, который работал в указанное время на маршруте, провели дополнительный инструктаж. Ему напомнили о соблюдении правил перевозки пассажиров и строгом следовании схеме движения маршрута. Шоферу объявили замечание и занесли его в личную карточку. В компании принесли извинения за доставленные неудобства.