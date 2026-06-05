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В Уфе водитель автобуса № 107 проехал мимо остановки с выключенным табло

В «Башавтотрансе» провели с шофером дополнительный инструктаж и объявили замечание.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры пожаловались на водителя автобуса № 107 в Уфе. По их словам, утром он проехал мимо остановки «Сады Радуга» с выключенным табло. Люди отметили, что такое случается не в первый раз.

В «Башавтотрансе» отреагировали на жалобу. С водителем, который работал в указанное время на маршруте, провели дополнительный инструктаж. Ему напомнили о соблюдении правил перевозки пассажиров и строгом следовании схеме движения маршрута. Шоферу объявили замечание и занесли его в личную карточку. В компании принесли извинения за доставленные неудобства.