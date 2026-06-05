Народные приметы на 6 июня: чего нельзя делать в день Симеона Столпника?

Наши предки считали, что Симеонов день важно провести в добром расположении духа и гармонии с окружающими. Не нужно вздыхать понапрасну, вспоминать о прошлом и тревожиться о будущем. Если в голову лезут грустные мысли, нужно молиться, а чтобы было некогда печалиться, — нужно занять себя делами.