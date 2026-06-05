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Народные приметы на 6 июня: чего нельзя делать в день Симеона Столпника?

Как на Руси защищались от порчи, сглаза и русалок?

Источник: Живем в Нижнем

6 июня Церковь чтит память преподобного Симеона Столпника. В народном календара дата названа в его честь.

С этим днем наши пращуры связывали немало обычаев и правил. Знали они и строгие запреты: их нарушение, согласно старинным поверьям, может обернуться одиночеством, нищетой и болезнями.

Расскажем, как было принято вести себя 6 июня в давние времена, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу в дом.

Народные приметы на 6 июня: что нельзя делать.

В Симеонов день нельзя желать кому-либо зла. Из-за этого в жизни может начаться черная полоса.

Нужно быть осторожнее с незнакомцами. Не следует откровенничать с теми, кто оказался вашим случайным попутчиком или заговорил с вами на рынке. Человек может вас сглазить.

Не стоит поднимать с земли случайно найденные деньги и иные ценности. На них может быть порча.

Запрещается смахивать крошки со стола рукой. Это может стать причиной голода. Также не рекомендуется оставлять немытую посуду после ужина — к болезни.

Если человек нецензурно выражается, у него будут ныть зубы. А если слушает от знакомых всякие сплетни, рискует вскоре оглохнуть.

Проблемы со зрением могут начаться у того, кто любит заглядывать в чужие окна. Во всяком случае, так говорили на Руси.

Наши предки в этот день не брались за строительство и ремонт, даже уборка со стиркой были не в почете. Согласно давним суевериям, все эти заботы могут обернуться хворями, которые надолго уложат человека в постель.

Не рекомендуется пропускать ужин, а то ночные кошмары замучают. При этом переедать тоже не стоит: наказанием для обжоры может стать потеря памяти, поговаривали в старину.

Чтобы не остаться без копейки в кармане, 6 июня не надо смотреть на звездное небо. По этой же причине не стоит давать кому-либо в долг, перебирать мелочь в карманах и хвастаться своими доходами.

День не годится для купания. Наши пращуры верили в русалок, которые якобы могут разозлиться, что кто-то мутит воду. А если они осерчают, то пловцу придется несладко: обитательницы глубин могут и на дно с собой утащить.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 6 июня: что можно делать.

Наши предки считали, что Симеонов день важно провести в добром расположении духа и гармонии с окружающими. Не нужно вздыхать понапрасну, вспоминать о прошлом и тревожиться о будущем. Если в голову лезут грустные мысли, нужно молиться, а чтобы было некогда печалиться, — нужно занять себя делами.

6 июня важно помогать ближним. Можно подать беднякам у церковных ворот, навестить одиноких стариков, подсобить в трудах соседям, накормить бездомных животных, насыпать птицам зерна. Все добро вернется сторицей, говорили на Руси.

В этот день нужно испечь хлеб и угостить свежей сдобой всю родню. Тогда целый год не придется страдать от одиночества.

В давние времена бытовало поверье, что буйное цветение шиповника 6 июня обещает исполнение заветного желания. Ломать и срезать ветки этого кустарника запрещалось, а нарушившего данное правило ожидал крах всех надежд. Любоваться ароматными цветками следовало, не причиняя растению вреда.

Ночью 6 июня может присниться вещий сон. Правда, сбудется он не сразу — лишь на Покров. А до этого важно сохранить в памяти или записать его детали, особенно цифры и даты.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 6 июня.

Обильная роса утром Симеонова дня указывает на ясную погоду в течение недели. Если же трава сухая, скоро пойдут дожди.

Ливень с громом 6 июня предупреждает о засухе в июле.

Туман — предвестник потепления.

Если лягушки вечером громко квакают — завтра будет тепло и солнечно.

Птицы низко летают? Нужно доставать зонты.

Именинники 6 июня.

В этот день именины отмечают Григорий, Иван, Никита, Семен, Сергей, Степан, Сусанна Федор и Феликс.