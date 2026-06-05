Песков сообщил, что Путин не поедет на чемпионат мира по футболу в США

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится с участием 48 сборных вместо привычных 32. Матчи примут 16 городов в трёх странах, а общее количество игр увеличится до 104. Финал мирового первенства запланирован на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси. Также впервые команды распределят по 12 групп, после чего 32 сборные выйдут в стадию плей-офф.